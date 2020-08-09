رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

العلماء يفكون شفرة الخلل المناعي لمصابي «كوفيد 19»

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:48 ص
كوفيد 19
كوفيد 19
وكالات
طباعة
فك العلماء أخيرا شفرة كيفية حدوث الخلل في الجهاز المناعي في حالات الإصابة الشديدة بـ"كوفيد 19".

وأشارت الدراسة المنشورة على موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أنه على عكس الدراسات السابقة، وجد العلماء أن حالات الإصابة الشديدة بـ"كوفيد 19" لا تؤدي فقط إلى فرط نشاط الجهاز المناعي، بل تدخل الجسم في دوامة استجابة مستمرة من التنشيط والتثبيط ما ينهك المناعة ويوقف عملها.

وللوصول إلى تلك النتائج قام الباحثون، بمن فيهم باحثون من المركز الألماني للأمراض التنكسية العصبية، بتقييم عينات دم من إجمالي 53 رجلًا وامرأة مصابين بـ"كوفيد 19" من برلين وبون في ألمانيا.

واستخدموا عينات دم من مرضى مصابين بعدوى فيروسية أخرى في الجهاز التنفسي وكذلك من أفراد أصحاء كعناصر تحكم.

واهتمت الدراسة بتحليل نشاط الجين وكمية البروتينات المتحكمة في مستوى الخلايا المناعية.

وأوضح يانغ لي، مؤلف مشارك في الدراسة والباحث في مركز طب العدوى الفردي في ألمانيا: "من خلال تطبيق الأساليب المعلوماتية الحيوية على هذه المجموعة الشاملة للغاية من البيانات للنشاط الجيني لكل خلية على حدة، يمكننا الحصول على رؤية شاملة للعمليات الجارية في خلايا الدم البيضاء".

وأضافت بيرجيت ساويتسكي، وهي مؤلفة مشاركة أخرى في الدراسة: "بالاقتران مع مراقبة البروتينات المهمة على سطح الخلايا المناعية، تمكنا من فك رموز التغييرات في الجهاز المناعي للمرضى المصابين بكوفيد 19".

ووجد العلماء أنه في الحالات الشديدة من "كوفيد 19"، يتم تنشيط الخلايا المناعية في هؤلاء المرضى جزئيًا فقط ولا تعمل بشكل صحيح.

ومع ذلك، تم العثور على هذه الخلايا المناعية لتكون جاهزة للدفاع عن المريض ضد كوفيد 19 في حالة الدورات المرضية الخفيفة، بحسب ما أوضح أنطوان إيمانويل صليبا، وهو مؤلف مشارك آخر في الدراسة.

وقال صليبا: "إنها مبرمجة أيضًا لتنشيط باقي جهاز المناعة، وهذا يؤدي في النهاية إلى استجابة مناعية فعالة ضد الفيروس".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بلاغ للنائب العام ضد راقصة «ضارب عليوي»

حقيقة وفاة النجمة اللبنانية فيروز

تجديد حبس فتاة الـ«تيك توك» ريناد عماد 45 يومًا

إصابة 490 شخصًا فى احتجاجات بيروت

الصور

image description

بالصور.. حفل «بغدادي باند» بدار الأوبرا المصرية

image description

بالصور.. حفل على الحجار بدار الأوبرا المصرية

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

الأكثر قراءة

تطرح 23 أغسطس.. التفاصيل الكاملة للوحدات الجديدة لمتوسطي الدخل

ضحية طارق رمضان: قال بعد اغتصابى «تستاهلى عشان قلعتى الحجاب وأثرتينى»

كفرالشيخ تشيع جثمان طالب الـ99%: «كان يحلم بالطب»

حقيقة وفاة النجمة اللبنانية فيروز

إنفوجراف

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

اتفق مع المنتج لإضافة مشهد ساخن.. مؤامرة أنور وجدي للتقرب من ليلى فوزي

لزمات الفنانين.. عادات غريبة جمعت أنور وجدي والأطرش وليلى مراد

اعترافات ناهد صبري.. وصفت راقصة شهيرة بـ«الحرامية» وأخرى بـ«الجاهلة»

«تميمة الحظ».. سر الفستان الأبيض في حياة هند رستم

نجم الساعة

اتفق مع المنتج لإضافة مشهد ساخن.. مؤامرة أنور وجدي للتقرب من ليلى فوزي

منوعات

العلماء يفكون شفرة الخلل المناعي لمصابي «كوفيد 19»

مقتل 13 فى أمطار وفيضانات باكستان

ناسا تكشف الأضرار الناجمة عن انفجار ببيروت

تعرف على قائمة أفضل هدافى دورى أبطال أوروبا بعد دور الـ16

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
على الراعى.. مئوية مثقف عظيم
ماجد حبته
الصوامع.. وتقليب العبيد للمواجع
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الخضر حسين.. البراعة فى دراسة ابن خلدون
بسنت حسن
موقعة الساحل
المزيد

الثقافة

مسرحية «اترك أنفى من فضلك» بمركز الهناجر للفنون.. اليوم

دار «ريشة» تشارك فى معرض كتاب ساقية الصاوى.. 17 أغسطس

عمر طاهر: حققت ثروة من الكتابة أولها «القناعة بالرفض»

عمر طاهر: تخطيت الأربعين وما زلت أشعر بأني طفل