استمرار حبس 3 عاطلين لترويج 600 جرام استروكس بالسلام

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الأحد، حبس 3 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات لحيازتهم كمية من مخدر الاستروكس بمدينة السلام.وكشف التحقيقات أن المتهمين "إبراهيم.م"، و"حمدي.س"، و"لاء.ع" عاطلين وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الاستروكس وزنت 600 جرام، وأقروا بترويجهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والكسب غير المشروع منها.وكانت أمرت النيابة بإرسال عينة من مخدر الاستروكس للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.وكانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة السلام تفيد بقيام 3 أشخاص بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم.وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.