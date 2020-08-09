حفظ التحقيقات فى حريق شقة بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر، اليوم الأحد، بحفظ التحقيقات في الحريق الذي نشب داخل شقة سكنية بعد أن تبين أنه لا توجد شبهة جنائية وأن ماسًا كهربائيًا وراء الحادث.وكانت النيابة أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة الأسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان.وأمر اللواء انتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بـ٤ سيارات إطفاء لمكان الحريق.وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.