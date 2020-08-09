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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الوزراء اليابانى يتعهد بالوقوف إلى جانب الناجين من القنبلة الذرية

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:45 ص
شينزو آبي
شينزو آبي
وكالات
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تعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، بالوقوف إلى جانب الناجين من القنبلة الذرية من كبار السن، في خطاب ألقاه اليوم الأحد بمناسبة إحياء ذكرى مرور 75 عامًا على الهجوم النووي الذي تعرضت له مدينة ناجازاكي.

وأفادت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية بأن آبي ألقى خطابه في "حديقة السلام" في ناجازاكي بجنوب غرب البلاد. وكانت اليابان أحيت يوم الخميس الماضي أيضا ذكرى مرور 75 عاما على الهجوم النووي على مدينة هيروشيما الواقعة غرب البلاد.

ووعد آبي بأن يتعامل مع حاجات الناجين للدعم الصحي والطبي والاجتماعي، على محمل الجد، متعهدا "بالوقوف إلى جانب أولئك الذين يتقدمون في العمر، من خلال تعزيز إجراءات إغاثة شاملة لهم، مثل الفحص للتعرف على الأمراض الناتجة عن القنبلة الذرية، بأسرع ما يمكن".

وقد نجحت ناجازاكي في خفض عدد المشاركين في الذكرى السنوية هذا العام إلى 500 شخص، مقابـل 5900 شخص العام الماضي، ومن بين المشاركين في الحدث اليوم، الناجون من القصف النووي، وأسر الضحايا، وممثلون من حوالي 70 دولة.

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