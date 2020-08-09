«المترو» تشدد الرقابة على ارتداء الكمامة بالخطوط الثلاثة

أكدت الشركة المصرية لإدارة مترو الأنفاق تشديد الرقابة والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بتكثيف التعقيم وتطهير الأسطح داخل الخطوط الثلاثة للمترو وتشديد الرقابة على ارتداء الكمامة.وأوضحت شركة المترو أنه يتم بث التوصيات الوقائية ضد فيروس كورونا من خلال الإذاعة الداخلية للمترو وذلك لتنبه الركاب بتلك الإجراءات، إلى جانب ذلك منع استقلال الركاب للمترو بدون ارتداء الكمامة خاصة في المحطات التي تشهد تكدسات شديدة مثل محطة رمسيس والسادات.وناشدت شركة المترو المواطنين ضرورة الحرص على ارتداء الكمامة للمحافظة على الصحة العامة وتجنب التعرض للإصابة بفيروس كورونا.