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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«المترو» تشدد الرقابة على ارتداء الكمامة بالخطوط الثلاثة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:41 ص
مترو
مترو
علا غزال
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أكدت الشركة المصرية لإدارة مترو الأنفاق تشديد الرقابة والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بتكثيف التعقيم وتطهير الأسطح داخل الخطوط الثلاثة للمترو وتشديد الرقابة على ارتداء الكمامة.

وأوضحت شركة المترو أنه يتم بث التوصيات الوقائية ضد فيروس كورونا من خلال الإذاعة الداخلية للمترو وذلك لتنبه الركاب بتلك الإجراءات، إلى جانب ذلك منع استقلال الركاب للمترو بدون ارتداء الكمامة خاصة في المحطات التي تشهد تكدسات شديدة مثل محطة رمسيس والسادات.

وناشدت شركة المترو المواطنين ضرورة الحرص على ارتداء الكمامة للمحافظة على الصحة العامة وتجنب التعرض للإصابة بفيروس كورونا.

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