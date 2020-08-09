رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

انطلاق مبادرة تدريب 10 آلاف مبرمج عربي وأفريقي بمشاركة «تروس»

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:39 ص
المهندس دكتور هاني
المهندس دكتور هاني محمود
محمد الشريف
طباعة
أطلقت مؤسسة تروس للتنمية بالتعاون مع أفريقيا الرقمية وتحت رعاية برنامج الأمم المتحدة للتطوع والمنظمة الدولية للهجرة وعدد من منظمات المجتمع المدني المحلية والعربية، برنامجًا تنمويًا يستهدف تدريب 10 آلاف من الشباب المبرمجين في الوطن العربي وأفريقيا.

ويفتتح المهندس دكتور هاني محمود مستشار رئيس الوزراء، رئيس مؤسسة تروس مصر للتنمية، فعاليات المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل مشروع تدريب شباب المبرمجين الأفارقة والعرب، والذي أكد سعي المشروع لدعم قدرات شباب المبرمجين تشجيعًا لهم على مواصلة الإبداع والابتكار في مجال التكنولوجيا والاتصالات وبما يسهم في تعزيز فرص نجاح رواد الأعمال الشباب من خلال تعظيم فرص الاتصال والتشبيك بين أصحاب المشروعات والأفكار الإبداعية المختلفة في القارة الأفريقية والوطن العربي.

ومن جهتها، قالت الدكتورة أمل جمال سليمان، منسق الاتحاد العربي للتطوع في مصر، إن قطاع الألعاب الإلكترونية والتطبيقات الهاتفية حول العالم يستحوذ على استثمارات تقدر بنحو 140 مليار دولار، والقارة الأفريقية تحتاج لمزيد من الجهد لتطوير أدوات مبرمجيها الشباب لاختراق هذا المجال بغرض تعزيز التقارب الأفريقي الأفريقي والأفريقي العربي والأفريقي العالمي، كما لفتت إلى أن مبادرة تدريب المبرمجين العرب والأفارقة تأتي في سياق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أعلن فيها دعم وتدريب وتأهيل 10 آلاف من الشباب الأفريقي على الألعاب الإلكترونية والتطبيقات الرقمية وتشجيع إنشاء 100 شركة مصرية وأفريقية في هذا المجال.

فيما قالت الدكتورة هند عبدالمجيد، المدير التنفيذي لمؤسسة تروس، المشروع يستهدف دعم الشباب العربي والأفريقي بغرض مساعدة بلادهم في تنفيذ استراتيجياتهم الوطنية نحو التحول الرقمي، إضافة إلى تعزيز وتعظيم قدراتهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات تخدم مجتمعاتهم وبيئتهم المحيطة، وتعزز من فرص الاتصال والتواصل والتشبيك مع الأطراف الأخرى حول العالم، وبخاصة بين الشباب العربي والأفريقي.

وأضافت «عبدالمجيد» في تصريح لها، جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 جعلتنا جميعًا أكثر استخدامًا للإنترنت، وأحدثت تطورًا كبير خاصة في ظل العديد من الظروف والإجراءات التي فرضتها الحكومات ضمن خطتها للتعامل مع الوباء العالمي، الأمر الذي يدعوا المجتمع المدني إلى جانب مؤسسات الدولة والقطاع الخاص للعمل وفق أجندة متسعة الأفق لتطوير أدوات المبرمجين الشباب العرب والأفارقة وتشجيع الاستثمار في هذا الحقل الذي يشهد تنامي عالمي وغير مسبوق وبما يخدم التقارب العربي الأفريقي في المقام الأول ويسهم في تمكين الشباب من تطوير أدواتهم وتنمية أفكارهم الإبداعية ومساعدتهم في تحويلها إلى مشروعات تخدم مجتمعاتهم.

وتابعت، المشروع ينقسم إلى ثلاث مراحل، الأولى هي التأسيس والثانية هي اكتساب المهارات والثالثة هي الإنتاج، والتي يتم من خلالها دعم المتقدمين لتحويل قدراتهم المكتسبة من البرنامج إلى منتجات رقمية إلى جانب تقديم مكافأت مالية للمتميزين من الشباب تقديرًا لنتاج أفكارهم الإبداعية والمبتكرة التي تسهم فى الارتقاء بأهداف المشروع وأهدافه، إضافه إلى دعم المشاريع المتميزة لمواصلة التقدم والعطاء.

موضوعات متعلقة

إصابة 490 شخصًا فى احتجاجات بيروت

لزمات الفنانين.. عادات غريبة جمعت أنور وجدي والأطرش وليلى مراد

كفرالشيخ تشيع جثمان طالب الـ99%: «كان يحلم بالطب»

ضحية طارق رمضان: قال بعد اغتصابى «تستاهلى عشان قلعتى الحجاب وأثرتينى»

الصور

image description

بالصور.. حفل «بغدادي باند» بدار الأوبرا المصرية

image description

بالصور.. حفل على الحجار بدار الأوبرا المصرية

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

الأكثر قراءة

تطرح 23 أغسطس.. التفاصيل الكاملة للوحدات الجديدة لمتوسطي الدخل

ضحية طارق رمضان: قال بعد اغتصابى «تستاهلى عشان قلعتى الحجاب وأثرتينى»

كفرالشيخ تشيع جثمان طالب الـ99%: «كان يحلم بالطب»

حقيقة وفاة النجمة اللبنانية فيروز

إنفوجراف

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

اتفق مع المنتج لإضافة مشهد ساخن.. مؤامرة أنور وجدي للتقرب من ليلى فوزي

لزمات الفنانين.. عادات غريبة جمعت أنور وجدي والأطرش وليلى مراد

اعترافات ناهد صبري.. وصفت راقصة شهيرة بـ«الحرامية» وأخرى بـ«الجاهلة»

«تميمة الحظ».. سر الفستان الأبيض في حياة هند رستم

نجم الساعة

اتفق مع المنتج لإضافة مشهد ساخن.. مؤامرة أنور وجدي للتقرب من ليلى فوزي

منوعات

العلماء يفكون شفرة الخلل المناعي لمصابي «كوفيد 19»

مقتل 13 فى أمطار وفيضانات باكستان

ناسا تكشف الأضرار الناجمة عن انفجار ببيروت

تعرف على قائمة أفضل هدافى دورى أبطال أوروبا بعد دور الـ16

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
على الراعى.. مئوية مثقف عظيم
ماجد حبته
الصوامع.. وتقليب العبيد للمواجع
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الخضر حسين.. البراعة فى دراسة ابن خلدون
بسنت حسن
موقعة الساحل
المزيد

الثقافة

مسرحية «اترك أنفى من فضلك» بمركز الهناجر للفنون.. اليوم

دار «ريشة» تشارك فى معرض كتاب ساقية الصاوى.. 17 أغسطس

عمر طاهر: حققت ثروة من الكتابة أولها «القناعة بالرفض»

عمر طاهر: تخطيت الأربعين وما زلت أشعر بأني طفل