القبائل الأفغاني يوافق على الإفراج عن 400 سجين من طالبان

وافق مجلس القبائل الأفغاني (اللويا جيرجا)، اليوم الأحد، على الإفراج عن 400 سجين من حركة طالبان ارتكبوا جرائم خطيرة بينها هجمات استهدفت أجانب وأفغان، وأدت إلى سقوط قتلى.وذكرت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية اليوم السبت، أن مستقبل هؤلاء السجناء يشكل شرطا أساسيا لبدء مفاوضات بين حركة طالبان والحكومة، اللتين اتفقتا على تبادل سجناء قبل المفاوضات.وقالت عاطفة طيب العضو في المجلس" إنه من أجل إزالة العقبات التي تمنع بدء محادثات السلام ووقف القتل، وافق اللويا جيرجا على الإفراج عن السجناء الـ" 400 الذين تطالب بهم طالبان".