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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استقالة وزيرة الإعلام اللبنانية

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:37 ص
منال عبدالصمد
منال عبدالصمد
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أعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبدالصمد، اليوم الأحد، استقالتها من الحكومة اللبنانية، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز في نبأ عاجل لها.

يأتي ذلك عقب أيام من الانفجار الذي وقع في المرفأ بالعاصمة اللبنانية بيروت وأسفر عن سقوط 158 قتيلا ونحو 6000 جريح.

وفي نفس السياق، تتابع الشرطة العسكرية في الجيش اللبناني استجواب مسئولي الأجهزة الأمنية في مرفأ بيروت، في إطار التحقيقات حول انفجار المرفأ، بإشراف النيابة العامة التمييزية وبتكليف من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الأحد، أن المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري يستأنف غدا الإثنين جلسات الاستماع إلى رؤساء الأجهزة الأمنية تباعا، للاطلاع على المعلومات التقنية المتوافرة لديهم حول ملابسات الانفجار.

وكان انفجار 2750 طنا من نترات الأمونيوم هز مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، ما أحدث دمارًا هائلًا في المرفأ ومحيطه وفي عدد من شوارع العاصمة، وامتدت الأضرار إلى مسافات واسعة، كما تضرر العديد من المستشفيات في العاصمة وباتت غير صالحة للاستخدام.

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