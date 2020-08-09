رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

نائب رئيس «المجتمعات العمرانية» يتفقد مشروعات الإسكان بالشيخ زايد

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:36 ص
المهندس عبدالمطلب
المهندس عبدالمطلب ممدوح
محمد إبراهيم
طباعة
قام المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمدينة الشيخ زايد، يرافقه المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الهيئة والجهاز، وذلك لمتابعة سير العمل بعددٍ من مشروعات الإسكان والطرق بالمدينة، وتذليل أي عقبات.

واستهل المهندس عبدالمطلب ممدوح، ومرافقوه، الجولة بتفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة الطرق بالحي الأول بالمدينة، ثم تفقد عددًا من المنشآت التابعة لجهاز مدينة الشيخ زايد والجاري تنفيذها بمنطقة الخدمات الإقليمية الثانية، وذلك بهدف انتقال عدد من إدارات الجهاز للمقر الجديد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لقاطني المدينة.

كما تفقد نائب رئيس الهيئة، عددًا من مشروعات الإسكان بالمدينة ومنها مشروع JANNA" ١" والمكون من ٩١٢ وحدة، حيث يجري تسليم الفائزين بالوحدات بالمشروع، وكذا مشروع JANNA" ٢"، والجاري تنفيذه بتوسعات المدينة، والمكون من ٤٠٣٢ وحدة سكنية ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الوحدات نهاية العام الجاري، حيث يجري تنفيذ أعمال المرافق والطرق وسيتم طرح أعمال تنسيق الموقع العام في أقرب وقت.

وتفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، مشروع طريق "الريفيرا" بعرض ٤٥ م وطول ٣.٥ كم، وهو المحور الرابط بين الطريق الدائري وطريق القاهرة إسكندرية الصحراوي، والجاري تنفيذه حاليًا بنطاق المدينة، كما قام بالمرور على مشروع الممشى السياحي بوصلة دهشور والجاري تسليمه للشركات المخصص لهم للتشغيل في أقرب وقت.

وشدد المهندس عبدالمطلب ممدوح، في ختام جولته بالمدينة على ضرورة الالتزام بمواعيد التسليم، والانتهاء من التنفيذ بجميع المشروعات بالمواصفات المطلوبة، وكذا المتابعة الدورية لما يتم ويجري تنفيذه من أعمال، مؤكدًا ضرورة التواصل المستمر والمباشر مع الشركات المنفذة لتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضحية طارق رمضان: قال بعد اغتصابى «تستاهلى عشان قلعتى الحجاب وأثرتينى»

الأهلي يعلن خبرا سارا للجماهير عن رمضان صبحي

«الصحة»: مؤشرات متابعة معدل الإصابات «مبشرة»

الباز ينفرد بتسريب صوتي للأجير محمد ناصر يسب فيه حكومة تركيا: «بهائم»

الصور

image description

بالصور.. حفل «بغدادي باند» بدار الأوبرا المصرية

image description

بالصور.. حفل على الحجار بدار الأوبرا المصرية

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

الأكثر قراءة

تطرح 23 أغسطس.. التفاصيل الكاملة للوحدات الجديدة لمتوسطي الدخل

ضحية طارق رمضان: قال بعد اغتصابى «تستاهلى عشان قلعتى الحجاب وأثرتينى»

كفرالشيخ تشيع جثمان طالب الـ99%: «كان يحلم بالطب»

حقيقة وفاة النجمة اللبنانية فيروز

إنفوجراف

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

اتفق مع المنتج لإضافة مشهد ساخن.. مؤامرة أنور وجدي للتقرب من ليلى فوزي

لزمات الفنانين.. عادات غريبة جمعت أنور وجدي والأطرش وليلى مراد

اعترافات ناهد صبري.. وصفت راقصة شهيرة بـ«الحرامية» وأخرى بـ«الجاهلة»

«تميمة الحظ».. سر الفستان الأبيض في حياة هند رستم

نجم الساعة

اتفق مع المنتج لإضافة مشهد ساخن.. مؤامرة أنور وجدي للتقرب من ليلى فوزي

منوعات

العلماء يفكون شفرة الخلل المناعي لمصابي «كوفيد 19»

مقتل 13 فى أمطار وفيضانات باكستان

ناسا تكشف الأضرار الناجمة عن انفجار ببيروت

تعرف على قائمة أفضل هدافى دورى أبطال أوروبا بعد دور الـ16

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
على الراعى.. مئوية مثقف عظيم
ماجد حبته
الصوامع.. وتقليب العبيد للمواجع
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الخضر حسين.. البراعة فى دراسة ابن خلدون
بسنت حسن
موقعة الساحل
المزيد

الثقافة

مسرحية «اترك أنفى من فضلك» بمركز الهناجر للفنون.. اليوم

دار «ريشة» تشارك فى معرض كتاب ساقية الصاوى.. 17 أغسطس

عمر طاهر: حققت ثروة من الكتابة أولها «القناعة بالرفض»

عمر طاهر: تخطيت الأربعين وما زلت أشعر بأني طفل