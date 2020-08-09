لبنان ينفي تغريدات رجل أعمال كويتي بشأن إصلاح ميناء بيروت
الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:35 ص
مروة عنبرطباعة
نفت الحكومة اللبنانية، اليوم الأحد، ما أعلنه رجل الأعمال الكويتي، أحمد الصراف، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وصرح بأنه تواصل هاتفيًا مع 9 من الزعماء اللبنانيين على رأسهم الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، ورئيس الحكومة حسان دياب.
وقال الصراف فى تغريدته إنه عرض التبرع بمبلغ 25 مليار دولار لإصلاح الميناء وتشغيل الكهرباء 247 لكل لبنان وإصلاح الطرق وتعويض المتضررين وتوفير مياه الشرب وما يتبع ذلك من تعويم البنوك مقابل استقالتهم الجماعية لكن الغالبية رفضت العرض.
وأكدت الحكومة اللبنانية أن الصراف لم يتصل وبالتالي لا صحة لكلامه، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.
وقال الصراف فى تغريدته إنه عرض التبرع بمبلغ 25 مليار دولار لإصلاح الميناء وتشغيل الكهرباء 247 لكل لبنان وإصلاح الطرق وتعويض المتضررين وتوفير مياه الشرب وما يتبع ذلك من تعويم البنوك مقابل استقالتهم الجماعية لكن الغالبية رفضت العرض.
وأكدت الحكومة اللبنانية أن الصراف لم يتصل وبالتالي لا صحة لكلامه، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.