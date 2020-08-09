مصرع فتاة وعامل غرقا في دمياط

تمكنت قوات الإنقاذ البحري بمحافظة دمياط، من انتشال جثامين فتاة تدعى "آية مجدي" من قرية سيف الدين التابعة لمركز الزرقا بدمياط، و"أبوالأسعد عبد الغني إسماعيل" عامل يبلغ من العمر 50 عاما من محافظة الدقهلية، لقيا مصرعهما غرقا بعد خرق قرار غلق الشواطئ والنزول للبحر.يذكر أن قوة أمنية من قسم شرطة رأس البر بدمياط، أخلت الشواطئ أمس السبت، بعد أن شهدت إقبالا من الأهالي ونزول عدد من منهم البحر.وناشدت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بدمياط الأهالي بعدم دخول الشواطئ أو نزول البحر خاصة مع عدم وجود منقذين بسبب غلق الشواطئ.