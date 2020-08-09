تقرير برلماني يكشف خطة «التضامن» للتخفيف عن الموازنة العامة

كشف تقرير لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب،عن موازنة وزارة التضامن للعام المالي الجاري، وجاء في التقرير أن الوزارة تسعى إلى الحصول على منح من بعض دول الخارج ومنها سويسرا، لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وذلك ردًا على استفسارات اللجنة حول خطة الوزارة لتحسين الخدمات التي تقدمها اللمواطنين.وأشار التقرير إلى أن الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن أكدت للجنة أن موازنة هذا العام تحافظ على المزايا الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، وأن الحكومة ما زالت ملتزمة بالتوسع في تطبيق الحماية الاجتماعية، وأن عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي بلغ نحو 3.6 مليون أسرة تضم أكثر من 15 مليون فرد 67% منهم من الصعيد.وأشارت الوزيرة إلى أن 15% من هذا الدعم يوجه للفئات غير القادرة على العمل، حيث يوجه لنحو 27% منه للأشخاص ذوي الإعاقة، 12.5% للمرأة المعيلة والمطلقات، 10.5% للمسنين، 1.5% للأيتام، فيما توزع النسبة الباقية والتي تبلغ 48% على الفئات المتعثرة، أو تلك التي تعاني من البطالة لحين تحويلهم من الدعم إلى الإنتاج.