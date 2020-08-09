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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا في تايلاند

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:29 ص
كورونا في تايلاند
كورونا في تايلاند
وكالات
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أعلنت السلطات في تايلاند اليوم الأحد، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الاصابات في البلاد إلى 3351 حالة.

من ناحية أخرى، بقي عدد الوفيات عند 58 حالة، بحسب ما ذكرته صحيفة "بانكوك بوست" على موقعها الالكتروني اليوم الأحد.

وأوضحت الصحيفة أن 94 بالمئة من المصابين قد تعافوا وخرجوا من المستشفيات.

وكانت تايلاند أعلنت أمس السبت أنها ستسمح للمدارس بإعادة فتح أبوابها بشكل كامل اعتبارا من يوم الخميس المقبل.

وقال وزير التعليم في تايلاند، ناتافول تيبسوان، إنه سيسمح لجميع المدارس في البلاد بإعادة فتح أبوابها لاستقبال الطلاب، دون تحديد طاقة استيعابية أو الالتزام بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

وأضاف الوزير أن المركز الحكومى لمكافحة فيروس كورونا فى تايلاند وافق على تخفيف تدابير الحجر الصحي، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يقر رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا هذه الخطوة.

وكان قد تم السماح للمدارس الحكومية في تايلاند منذ أوائل شهر يوليو الماضي، بالعمل بشكل جزئي مع انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا.

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