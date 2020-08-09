إجمالي إصابات كورونا في اليابان 47331

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في اليابان إلى 47331 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت طوكيو، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في اليابان جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 1042 حالة. وتعافى حتى الآن 31248 مصابا من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس.ومر الآن نحو 28 أسبوعا منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد.