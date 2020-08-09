إصابات كورونا تصل إلى 20698 في أستراليا

وصل عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا في أستراليا إلى 20698 ألفا، حتى السابعة والنصف صباح اليوم الأحد، بتوقيت سيدني، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في أستراليا بلغ 278 حالة بينما تعافى 11561 شخصا من المصابين حتى الآن.ومر نحو 27 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في أستراليا.