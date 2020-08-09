للمصريين بالخارج.. 4 روابط مهمة تساعدك على التصويت بـ«الشيوخ»

تتابع غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، والتي أعدتها الوزارة للرد على استفسارات المصريين بالخارج بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، عددا من الاستفسارات والتساؤلات خلال الساعات القليلة الماضية تخص خطوات وطرق التصويت في الانتخابات، وكذلك إمكانية تسليم الناخب أوراق الانتخاب في السفارات بدلا من البريد السريع.واستعرضت"الهجرة" عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أهم الروابط الإلكترونية المتاحة على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات والتي تساعد المصريين بالخارج في إجراء عملية التصويت وهي كالتالي:ويبدأ تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ اليوم الأحد 9 أغسطس ويستمر حتى الإثنين 10 أغسطس، وذلك في الساعة التاسعة صباحًا بحسب التوقيت المحلي لكل دولة.