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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

للمصريين بالخارج.. 4 روابط مهمة تساعدك على التصويت بـ«الشيوخ»

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:26 ص
تصويت المصريين بالخارج
تصويت المصريين بالخارج
وفاء علي
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تتابع غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، والتي أعدتها الوزارة للرد على استفسارات المصريين بالخارج بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، عددا من الاستفسارات والتساؤلات خلال الساعات القليلة الماضية تخص خطوات وطرق التصويت في الانتخابات، وكذلك إمكانية تسليم الناخب أوراق الانتخاب في السفارات بدلا من البريد السريع.

واستعرضت"الهجرة" عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أهم الروابط الإلكترونية المتاحة على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات والتي تساعد المصريين بالخارج في إجراء عملية التصويت وهي كالتالي:

- الدليل الإرشادي للناخب


- لجان الخارج


- عن التصويت البريدي


- أسئلة شائعة عن التصويت بالخارج


ويبدأ تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ اليوم الأحد 9 أغسطس ويستمر حتى الإثنين 10 أغسطس، وذلك في الساعة التاسعة صباحًا بحسب التوقيت المحلي لكل دولة.

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