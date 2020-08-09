كوريا الجنوبية: هناك دلالات متزايدة على التعافي الاقتصادي

قالت هيئة بحثية كورية جنوبية اليوم الأحد إن هناك دلالات على تعافي الاقتصاد من التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا.وكانت كوريا الجنوبية قد سجلت إصابات يومية بفيروس كورونا بلغت أكثر من 900 حالة في أواخر فبراير الماضي، ولكن منحنى الإصابات تراجع خلال الأشهر الأخيرة، وأدى انخفاض الإصابات لتعافي الطلب المحلي.ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن معهد التنمية الكوري قوله" هناك تزايد في الدلالات على التعافي الاقتصادي، ولكن الغموض الخارجي مازال مستمرا".وأشارع المعهد إلى أن تزايد أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم وتصاعد الخلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين يمكن أن يمثلا عائقا أمام التعافي الاقتصادي العالمي.وكانت الصادرات الكورية الجنوبية قد تراجعت خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 7% لتسجل 8ر42 مليار دولار، وذلك للشهر الخامس على التوالي بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا، ولكن وتيرة التراجع تباطأت بصورة كبيرة بسبب إعادة فتح الاقتصاد.وكانت الصادرات قد انخفضت بنسبة 9ر10 % في يونيو الماضي وبنسبة 7ر23% في مايو الماضي.