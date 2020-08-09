7 إصابات جديدة بكورونا في ماليزيا

قال مدير عام الصحة الماليزية، الدكتور نور هشام عبد الله إنه تم تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد.وأوضح مدير عام الصحة الماليزية، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (برناما) الماليزية، أن حالة واحدة من بين الإصابات محلية والباقي حالات وافدة من الصين واليمن وميانمار وأصيبت بالعدوى في الخارج.وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 9 آلاف و70 حالة، في حين تعافت 47 حالة ليبلغ إجمالي المتعافين 8 آلاف و775 شخصًا ليسجل معدل الشفاء 96.8%ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة اليوم، ليظل إجمالي عدد الوفيات في البلاد 125 وفاة أي ما يعادل 1.39%، وفقا للمسؤول الماليزي.