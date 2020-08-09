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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفارة كازاخستان بالقاهرة: تخطينا الوضع الحرج الناجم عن تفشي كورونا

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:20 ص
سفارة كازاخستان بالقاهرة
سفارة كازاخستان بالقاهرة
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نجحت كازاخستان فى تخطي الوضع الحرج الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19 ) والذى بدأ فى شهر يوليو الماضى حيث تم تسجيل 98 ألفا و701 حالة، بينما وصل عدد المتعافين 72 ألفا و273 حالة، كما انخفض عمل المستشفيات إلى 36% ولا تتجاوز الزيادة اليومية في معدلات الإصابة بالمرض أكثر من 2ر1 في المئة.

وذكر تقرير لسفارة كازاخستان بالقاهرة اليوم أن وزارة الصحة الكازاخية تعمل بشكل وثيق مع العديد من الجهات الأخرى لضمان الاستقرار الوبائي، مشيرا إلى أن الوزارة استعدت بشكل مكثف لسيناريو الزيادة السنوية في نزلات البرد والإنفلونزا خلال فصلى الخريف والشتاء وتوفير لقاح الانفلونزا كما هو مخطط.

وأضاف أنه هناك وفرة فى الأسرة، كما أن الأسرة الاحتياطية مجهزة بالكامل لاستقبال المرضى فضلا عن الاهتمام بتجديد الإمدادات اللازمة لاختبارات (بي.سي.أر) وتوفير الحماية الفردية بمرافق الرعاية الصحية، لافتا إلى أن وزارة الصحة تدرس العديد من الآليات لتوفير رعاية طبية جيدة وعاجلة للمواطنين المحتاجين.

وأفاد بأن الوزارة قامت بزيادة عدد الأسرة من 400ر30 ألف إلى 700ر49 ألف سرير، وتشكيل 2962 فريقا متنقلا لتوفير الرعاية الطبية العاجلة في المنازل وتخطط لزيادة أعداد الفرق المتنقلة إلى 3500 فريق بينما زاد عدد مراكز الاتصال بنسبة 16% لتقديم المشورة والرد على الاستفسارات عبر الهاتف، وتشكيل 1493 مجموعة متنقلة تغطي 94 في المئة من الاحتياجات لرعاية المرضي في المناطق الريفية.

وأضاف أنه يتم إجراء 32 ألف اختبار للكشف عن فيروس كورونا في اليوم ومن المقرر أن يزداد هذا العدد إلى 64 ألف اختبار في اليوم الواحد قبل بداية سبتمبر.

وأوضح التقرير أن وزارة الصحة تعمل بنشاط لإنتاج اللقاح الكازاخي لعلاج فيروس كورونا المستجد وأن المرحلة الأولى من التجارب السريرية على البشر ستبدأ في سبتمبر المقبل بعد موافقة الوزارة والتي ستشمل اختبار اللقاح على عدد أكبر من الأشخاص خلال الفترة من شهري أكتوبر إلى ديسمبر المقبلين، مشيرا إلى أن الخطوة التالية هى إنشاء مصنع لإنتاج العقاقير المناعية في معهد أبحاث السلامة البيولوجية بمنطقة شامبيل من أجل تطعيم السكان بالمصل ضد كورونا، ومن المتوقع إنتاج ما يقرب من 60 مليون جرعة من اللقاحات سنويا في السوق المحلي.

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