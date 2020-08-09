اليوم.. البت في مناقصة لتوريد 5 آلاف طن زيت لـ«الصناعات الغذائية»

تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، مظاريف الشركات التي تقدمت للمشاركة في المناقصة رقم 2 لسنة 20202021 لتوريد زيت خام محلى بالجنيه.ويتم توريد الزيت لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية بحد أدنى 3000 طن زيت صويا و2000 طن زيت عباد على أن يكون التسليم خلال الفترة من 1 إلى 25 أكتوبر 2020.