872 إصابة جديدة بكورونا فى كازاخستان

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان اليوم الأحد، تسجيل 872 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة ـ في بيان نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" الكازاخية على موقعها الإلكتروني إن من بين الحالات الجديدة يوجد 174 حالة في العاصمة نور سلطان، و151 في مدينة ألماتي، فيما تماثل للشفاء التام من الفيروس التاجي خلال 24 ساعة الماضية 664 شخصًا.وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي داخل البلاد بلغ حتى الآن 98 ألفًا و701 حالة، بينما وصل عدد المتعافين داخل الجمهورية الواقعة بوسط آسيا إلى 72 ألفا و273 حالة.