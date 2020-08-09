طارق لطفي: عودة تصوير «القاهرة-كابول» 20 أغسطس

قال الفنان طارق لطفي، إن طاقم عمل مسلسله الجديد «القاهرة-كابول» قرر العودة بشكل نهائي لاستئناف التصوير من جديد بعد توقف عدة أشهر منذ مارس الماضي، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، ما أخرجه من السباق الرمضاني الماضي.وأضاف لطفي، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الطاقم استقر على 20 أغسطس لعودة التصوير؛ مشيرا إلى أن الفريق رأى أنه الوقت الأنسب للعودة للتصوير، وأن التصوير سيكون في اللوكيشنات والديكورات داخل مصر حاليا، وأن العمل صعب ويحتاج لتركيز وهو ما ظهر عليه طاقم العمل في البروفات.وأشار بطل «القاهرة-كابول» إلى أنه لم يحدد حتى الآن موعد السفر إلى الخارج، وأن الأمر متروك حاليا حتى تستقر الأمور بالإضافة لتصوير المشاهد التي يتم تصويرها في مصر.ويجسد النجم طارق لطفي في العمل دور إرهابي تحول إلى هذا الدور بعد أن كان شخصا سويا ولكن تم استقطابه ليقع في الفخ الذي وقع فيه عدد من شباب المنطقة.المسلسل بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي وفتحي عبد الوهاب وحنان مطاوع ومن تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج حسام علي.