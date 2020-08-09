زعيم المعارضة التركية يدعو لإقالة صهر أردوغان من وزارة المالية

دعا زعيم المعارضة الرئيسية في تركيا كمال كليجدار أوغلو، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى إقالة وزير الخزانة والمالية وصهره بيرات البيرق، بعد انخفاض الليرة التركية إلى مستوى قياسي، وفقا لما نقله موقع "T24" الإخباري التركي.وتابع أوغلو موجها حديثه لأردوغان: "إذا كنت لا تزال تحب هذه الأمة ولا ترغب في أن تصبح بائسة، فإن أول شيء ستفعله هو إنهاء واجب ذلك الصهر"، حسب ما ذكره في اجتماع المجموعة البرلمانية، مضيفا أن "إقالته ستريح المجتمع وقاعدة ناخبيك".وتأتي تصريحات كيليجدار أوغلو بعد أن سجلت العملة التركية أدنى مستوى قياسي لها عند 7.32 ليرة مقابل الدولار يوم الجمعة، بعد أن خسرت 19 % من قيمتها هذا العام، ويخشى المنتقدون من أن الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في العملة، مثل إنفاق البنك المركزي لعشرات المليارات من الدولارات من احتياطياته من العملات الأجنبية للدفاع عن الليرة في الأشهر الأخيرة، قد تثير مشاكل أكبر للاقتصاد المتعثر في البلاد.