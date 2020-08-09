بومبيو: وجود الصين إلى جانب إيران سيزعزع استقرار الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، فجر اليوم الأحد، إن دخول الصين إلى إيران سيزعزع استقرار الشرق الأوسط، في لإشارة إلى الاتفاقية الإيرانية-الصينية المقرر عقدها بين الطرفين لمدة 25 عامًاً.وأضاف بومبيو، أن إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، مشيرًا إلى أن حصولها على أنظمة التسلح من الحزب الشيوعي الصيني يهدد المنطقة.والأربعاء الماضي، أعلن بومبيو، أن الولايات المتحدة ستقدم هذا الأسبوع مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، لتمديد حظر الأسلحة على إيران، رغم معارضة روسيا والصين.وأضاف أن إدارة الرئيس دونالد ترمب ستعمل "بوسيلة أو أخرى على ضمان تمديد حظر السلاح على إيران"، مشددًا على أنه "واثق" بنجاح الجهود المبذولة في هذا الشأن.كما أكد المبعوث الأميركي الخاص لإيران السابق، بريان هوك، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قالها بوضوح، "إيران لن تحصل على سلاح نووي".