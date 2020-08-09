سكان مقاطعة تركية يفضحون «مجزرة اللاجئين» على الحدود مع إيران

طالب سكان مقاطعة "فان" التركية على الحدود الإيرانية، بوقف الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين واللاجئين عبر الحدود بعد وفاة الكثيرين منهم، حيث قال عدد من سكان المقاطعة لصحيفة "إيفرينسل" اليومية، إن تهريب المهاجرين واللاجئين "يتم بشكل طبيعي للغاية" في مقاطعتهم، وأصبح تجارة مربحة.وقال مصطفى كالي، أحد سكان "فان": "نصف المهاجرين يموتون من الجوع أو البرد في الطريق إلى هنا، ويجب على الدولة منع ذلك لأن الاتجار شائع جدًا هنا".وقال ساكن آخر يدعى قاسم سامي: "يجب أن تشارك قوات الأمن في هذا الأمر حتى لا يتمكن أحد من تهريب أي شخص".وقال أحد السكان، محمد يايلاجي، إن طرق التهريب والاتجار تتم عبر الجهات الحكومية ويهلك الكثير من الناس وهم يشقون طريقهم من إيران إلى تركيا، وتسائل: "ألا يفحصهم أحد على طول الطريق؟".يذكر أنه في 27 يونيو انقلب قارب مهاجرين يحمل ما يقدر بنحو 60 إلى 100 مهاجر ولاجئ على الحدود التركية الإيرانية، كما تم اكتشاف 21 جثة بحلول 12 يوليو، وارتفع عدد القتلى إلى 61 بحلول 25 يوليو.وكانت لجنة اللاجئين في نقابة المحامين في فان قد أصدرت تقريرا يوم الأربعاء الماضي وصفت فيه الوفيات من اللاجئين على الحدود التركية الإيرانية بأنها "مجزرة" وليس "حادثا".