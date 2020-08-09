تركيا خارج قائمة السفر الآمنة للاتحاد الأوروبي

أبقى الاتحاد الأوروبي تركيا خارج قائمته الآمنة للبلدان التي يسمح بالسفر إليها، وهي القائمة التي تم تحديثها يوم الجمعة الماضية بعد مراجعة قام بها سفراءه، وفق موقع "أحوال" التركي.وتستند قائمة السفر الخاصة بالاتحاد الأوروبي إلى النظر على عدد الحالات المسجلة بكورونا في الدول الأخرى في أخر 14 يوما.يأت هذا فيما قال وزير الصحة التركي، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا اليومية في تركيا في تزايد، حيث تخطت ألف حالة يوميا لليوم الرابع على التوالي حتى يوم الجمعة.كما ارتفع عدد الوفيات في تركيا بسبب المرض إلى 5813 يوم الخميس.