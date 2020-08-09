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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

36 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:50 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم الأحد، تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما رفع حصيلة الإصابات إلى 14 ألفا و598 حالة.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن الوزارة قولها" إن من بين 36 حالة الجديدة، جاءت 6 حالات من الخارج، 30 حالة للعدوى المحلية بسبب حدوث العدوى الجماعية في الكنائس بما فيها كنيسة "بانسوك" في بلدة إلسان الشرقية بمدينة جويانج في إقليم كيونج كي وكنيسة "كيبيوم 153" في بلدة دوك يانج بمدينة جويانج.

وبالنسبة للحالات الوافدة من الخارج، جاءت 4 حالات من الهند وحالة واحدة من كل من الفلبين والمكسيك.

ومن جانب آخر، ارتفعت عدد حالات الوفاة بمقدار حالة واحدة عن اليوم السابق إلى 305 حالات بينما ارتفعت عدد حالات الشفاء بمقدار 13 حالة إلى 13،642 حالة.

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