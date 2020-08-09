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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

38 ألف طالب بالثانوي يستكملون العام الدراسي عن بُعد بالكويت

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:58 ص
الدراسة عن بُعد
الدراسة عن بُعد
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استؤنفت اليوم الأحد، الدراسة بالنسبة لطلبة الصف الثاني عشر في القسمين العلمي والأدبي في الكويت، عن طريق التعليم الالكتروني والتعليم عن بُعد لمدة 6 أسابيع، استكمالا للعام الدراسي 2019 2020؛ وذلك بعد توقف دام 5 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ودشن نحو 38 ألف طالب وطالبة في الكويت، التعليم الالكتروني عن طريق البوابة الالكترونية لوزارة التربية، ونظام التعليم عن بعد في المدارس الخاصة، لاستكمال الدراسة والحصول على النسبة المتبقية من درجات المعدل التراكمي، عقب حصولهم على درجاتهم من الصفين العاشر، والحادي عشر، والفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي، بواقع 10%، و20%، و35% على الترتيب، باجمالي 65%.

ويبدأ الدوام الدراسي للطلبة على المنصة الالكترونية لوزارة التربية الكويتية، ابتداء من الساعة الثامنة صباحا، وحتى الساعة 11 و45 دقيقة ظهرا، بواقع 4 حصص يوميا، اعتبارا من اليوم ولمدة 29 يوما.

من جانبها، أعلنت وزارة التربية الكويتية، جدول البث الأسبوعي لحصص الدروس التعليمية على قناة أطفال الكويت الفضائية، مشيرة الى أن البث ينطلق بدءا من اليوم الساعة الواحدة والنصف ظهرا، ويستمر حتى الخميس، مؤكدة أن بث الدروس سيعاد في الثامنة مساء.

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