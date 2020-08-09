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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إغلاق «مسلخ» فى الدنمارك بعد إصابة 150 عاملا بكورونا

الأحد 09/أغسطس/2020 - 04:02 ص
كورونا في الدنمارك
كورونا في الدنمارك
وكالات
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أعلن عملاق اللحوم الدنماركي «دانيش كراون» وقف العمل في مسلخ كبير في الدنمارك بعد أن صار بؤرة لـ«كوفيد-19» إثر إصابة نحو 150 من العاملين فيه.

وأظهرت عملية فحص أولى إصابة 120 موظفًا، قبل أن تعيد «دانيش كراون» فحص جميع الحالات السلبية لتكتشف 22 إصابة إضافية، وفق بيان للشركة، حسبما أفاد موقع « سكاي نيوز عربية».

وأضاف البيان: «لهذا السبب، نغلق المسلخ لأسبوع على الأقل لنحاول مرة أخرى كسر سلسلة العدوى في صفوف موظفي الموقع».

وعلى جميع العاملين في المكان أن يلتزموا الحجر، وفق الشركة التي تمثل أحد أكبر المصدّرين الدنماركيين وأكبر معالج للحم الخنزير في أوروبا.

ويوظّف مسلخ رينجستاد، الواقع على بعد حوالى 50 كلم من كوبنهاجن، نحو 900 شخص وتذبح فيه عشرات آلاف الخنازير كل عام.

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