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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان تحيى الذكرى الخامسة والسبعين للقصف النووى الأمريكى لـ«ناجازاكى»

الأحد 09/أغسطس/2020 - 04:21 ص
مدينة ناجازاكي
مدينة ناجازاكي
وكالات
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تحيي اليابان الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للهجوم النووي الأمريكي على مدينة ناجازاكي جنوب غربي البلاد اليوم الأحد مع تقليص الأحداث بسبب جائحة "كوفيد -19".

ونجحت ناجازاكي في خفض عدد المشاركين في الذكرى السنوية هذا العام إلى 500شخص، مقابـل 5900 شخص العام الماضي ومن بين المشاركين في الحدث بحديقة ناجازاكي للسلام الناجين من القصف النووي، وأسر الضحايا، وعمدة ناجازاكي توميهيسا تاوي، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي. وبعد ذلك سيلقي تاوي إعلان السلام لهذا العام.

وأسقطت قاذفة قنابل أمريكية من طراز بي 29- قنبلة نووية فوق ناجازاكي في 9 أغسطس عام 1945، فسوت المدينة بالأرض وقتلت عشرات الآلاف على الفور وتوفي حوالي 74 الف شخص بحلول نهاية ذلك العام.

وجاء الهجوم على ناجازاكي بعد ثلاثة أيام من انفجار أول قنبلة ذرية فوق مدينة هيروشيما غربي البلاد. وقتل القصف والآثار المترتبة عليه 140 ألف شخص.

ومن بين القتلى والجرحى في المدينتين عشرات الآلاف من الكوريين وطلاب من الصين وجنوب شرق آسيا وأسرى حرب أمريكيين وأوروبيين.

وبعد ستة أيام من القصف النووي لناجازاكي، استسلمت اليابان في 15 أغسطس منهية الحرب العالمية الثانية.

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