محادثات عسكرية هندية صينية جديدة حول انسحاب القوات من منطقة الحدود

بدأت في منطقة شرق لاداخ، مفاوضات بين قيادتي الجيشين الهندي والصيني على مستوى الأولوية، وذلك حول السحب المتبادل للقوات من خط الحدود الفعلية التي تفصل بين الدولتين.وقالت قناة "إن دي اي في"، نقلا عن مصادر عسكرية، إن الجانب الهندي شدد على انسحاب القوات الصينية من منطقة البحيرة الجبلية العالية بانجونج تسو، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، في هذه المنطقة المتنازع عليها.وذكرت المصادر، أن اللقاء جرى عند الحاجز الحدودي دولت بك أولدي، على الجانب الصيني من الحدود، ولم يتم الإعلان عن أية تفاصيل ونتائج حتى الآن.وخلال الشهر الأخير، عقدت سلسلة مفاوضات بين قيادتي القوات البرية في الجيشين الهندي والصيني، كانت الأخيرة فيها، يوم الأحد 2 أغسطس، وتركز الحديث خلالها على الوضع في المناطق الحدودية، وقضايا فض الاشتباك بين الجانبين.