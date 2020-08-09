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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يسب المانح الأكبر لحملته الانتخابية

الأحد 09/أغسطس/2020 - 06:21 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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يشعر كبار الجمهوريين الأمريكيين بالقلق من العواقب المالية المحدقة بالرئيس ترامب بعد أن شتم الملياردير شيلدون أديلسون، أكبر مانحي حملته الانتخابية، حسبما أوردت صحيفة "Politico".

ونقلت الصحيفة عن مصادر لها، أن أديلسون (87 عاما) اتصل بترامب عبر الهاتف لبحث موضوع دعم الاقتصاد الوطني في ظروف جائحة كورونا، لكن ترامب شتمه وأخذ يوبخه بأشد العبارات على "قلة" المبالغ التي يصرفها أديلسون لإعادة انتخاب ترامب رئيسا في الانتخابات المقبلة.

وذكرت "Politico" أن أديلسون فضل عدم الدخول في مشادة كلامية مع صاحب البيت الأبيض.

ووفقا للصحيفة فيستطيع أديلسون، الذي يعد أحد كبار المستثمرين الدوليين في الكازينوهات، ويقدر ثراءه بأكثر من 30 مليار دولار، أن يتبرع للجمهوريين بمبلغ يزيد عن 100 مليون دولار.

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