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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إغاثة 33 مهاجرا فى عمليتين بالمانش

الأحد 09/أغسطس/2020 - 03:18 ص
مهاجرين
مهاجرين
وكالات
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أعلنت السلطات الفرنسية أنه تمت إغاثة 33 مهاجرا في عمليتين منفصلتين أثناء محاولتهم عبور بحر المانش إلى بريطانيا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" تولى زورق تابع لأجهزة الانقاذ إغاثة 17 مهاجرا على متن زورقين شمال شرق ميناء كاليه (شمال)، كما أفادت الدائرة البحرية للمانش وبحر الشمال في بيان.

ومدينة كاليه نقطة عبور يستخدمها المهاجرون لقربها من السواحل البريطانية.

وقام زورق من الوحدة البحرية التابعة للدرك المحلي بإغاثة 16 شخصا كانوا يستقلون زورقا ثانيا قبالة مدينة سنغات وفقا للبيان.

وتولت شرطة الحدود أمر المهاجرين الـ33 الذين لم تكشف هوياتهم، في ميناء كاليه.

وفي وقت لاحق أبلغت الشرطة الفرنسية عن العثور على ثمانية مهاجرين في مؤخرة شاحنة قادمة من إسبانيا ويقودها شخص روسي الجنسية تم اعتقاله.

وتنبهت السلطات إلى الأمر بعد سماع أصوات صادرة من الشاحنة خلال وقوفها في محطة للاستراحة على الطريق السريع بالقرب من مدينة "إيكس-أن-بروفانس" في جنوب شرق فرنسا، حيث عُثر على خمسة بنجلاديشيين وثلاثة باكستانيين.

ومنذ الأول من يناير اعترضت السلطات الفرنسية ما لا يقل عن 810 مهاجرين أثناء محاولتهم عبور المانش سباحة أو بواسطة زوارق صغيرة وفقا لتعداد لـ"فرانس برس".

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