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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المكسيك.. أكثر من 6 آلاف إصابة ونحو 700 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:18 ص
كورونا في المكسيك
كورونا في المكسيك
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 6495 إصابة جديدة بفيروس كورونا و695 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت معطيات الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد وصل إلى 475 ألفا و902 حالات، وحصيلة الضحايا إلى 52006 شخصًا.

وتوقع نائب وزير الصحة المكسيكي هوجو لوبيز جاتيل أن يكون الوباء "طويل الأمد".

وتحتل المكسيك المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

تجدر الإشارة إلى أن أمريكا اللاتينية أصبحت من أكبر بؤر انتشار فيروس كورونا في العالم في الأشهر الأخيرة، حيث تجاوز عدد الإصابات في المنطقة الـ5 ملايين حالة.

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