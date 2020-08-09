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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بوكو حرام» تواصل إثارة الفوضى فى تشاد

الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:21 ص
جماعة بوكو حرام
جماعة بوكو حرام
وكالات
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قال الرئيس التشادي إدريس ديبي إن إرهابي جماعة بوكو حرام المتطرفة يواصلون إثارة الفوضى في منطقة بحيرة تشاد على الرغم من العملية العسكرية الكبيرة التي شُنتها قواته ضدهم في وقت سابق هذا العام.

وتتعرض منطقة بحيرة تشاد المليئة بالمستنقعات على الحدود مع النيجر ونيجيريا والكاميرون لهجمات الأرهابيين الذين يأتون من نيجيريا، حسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس».

وأضاف «ديبي»، في حديث لإذاعة فرنسا الدولية: «ظاهرة بوكو حرام سوف تستمر لدينا لفترة طويلة»، مشيرًا إلى أن عمليات التوغل ستستمر، وأن الجماعة ستواصل إحداث أضرار كبيرة في منطقة بحيرة تشاد.

وأدى تمرد بوكو حرام الذي بدأ في شمال شرق نيجيريا عام 2009 الى مقتل أكثر من 36 ألف شخص وتشريد نحو مليونين، وامتد العنف منذ ذلك الحين إلى النيجر وتشاد والكاميرون.

وفي مارس، تلقت القوات المسلحة التشادية أكبر خسائرها في يوم واحد عندما قُتل 98 جنديًا داخل قاعدتهم على ضفاف بحيرة تشاد.

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