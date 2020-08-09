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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

رئيس «ريسنج بوينت»: بيريز سيشارك بنسبة 99 % فى سباق إسبانيا

الأحد 09/أغسطس/2020 - 02:15 ص
سيرجيو بيريز
سيرجيو بيريز
وكالات
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قال أوتمار زافناور، رئيس فريق ريسنج بوينت، إن السائق المكسيكي سيرجيو بيريز من المفترض أن يشارك في سباق إسبانيا ببطولة العالم لسباقات «فورمولا 1 للسيارات» الأسبوع القادم بعد غيابه عن سباقين لإصابته بفيروس كورونا.

وجاءت نتيجة فحصين خضع لهما بيريز (30 عامًا) إيجابية، لكن «زافناور» قال إن العينات الأخيرة أظهرت أن كمية الفيروس في جسده تقل بصورة كبيرة.

وأبلغ «زافناور» الصحفيين في مؤتمر عبر خاصية الفيديو كونفرانس: «خضع لفحص مرة أخرى اليوم، ومن المفترض أن نحصل على النتائج غدًا، أتوقع أن النتيجة ستكون سلبية، أعتقد أن عندما يأتي وقت سباق برشلونة فإنه سيعود للسيارة».

وأضاف: «كنت واثقا بنسبة 99 بالمئة أن نيكو (هولكنبرج) سيشارك في سباقي سيلفرستون، والآن أنا واثق بنسبة 99 بالمئة أن بيريز سيكون في السيارة بإسبانيا».

وانتزع الألماني هولكنبرج بديل بيريز المركز الثالث في التجارب التأهيلية لسباق الذكرى 70 للجائزة الكبرى على حلبة سيلفرستون بعد أن فشل في بدء جائزة بريطانيا الكبرى الأسبوع الماضي.

وأصيب «بيريز» بفيروس كورونا بعد عودته للمكسيك، وهي واحدة من الدول الأكثر تضررًا من الفيروس، بين سباقي المجر وبريطانيا من أجل رؤية والدته.

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