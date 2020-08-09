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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إلغاء جلسة أسبوعية لحكومة إسرائيل بسبب خلافات بين حزبى نتنياهو وجانتس

الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:58 ص
نتنياهو وجانتس
نتنياهو وجانتس
وكالات
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أصبح الائتلاف الحاكم الهش في إسرائيل أقرب خطوة جديدة من الانهيار، مع الإعلان عن إلغاء الجلسة الحكومية الأسبوعية التي كان من المقرر أن تعقد الأحد.

وجاء إلغاء الجلسة بعد رفض الوزراء من الشريكين في الائتلاف الحاكم، حزب "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتحالف "أزرق-أبيض" الذي يترأسه وزير الدفاع ورئيس الحكومة بالنيابة بيني جانتس، على التوافق على جدول أعمال الاجتماع.

وأعلن "الليكود" في بيان له أن الجلسة لن تعقد بسبب رفض "أزرق-أبيض" إدراج نقطة على جدول أعمالها تتعلق ببرنامج خاص بدعم الاقتصاد على خلفية جائحة فيروس كورونا بقيمة 8.5 مليار شيكل (2.5 مليار دولار).

في المقابل، حمل تحالف جانتس حزب نتنياهو المسؤولية عن إلغاء الجلسة، مشددا على أن سبب ذلك يعود إلى عدم التزام "الليكود" مرة أخرى بشروط الاتفاق الائتلافي.

وأشار "أزرق-أبيض" إلى أن العمل على برنامج الدعم الاقتصادي لم يكتمل بعد، متهما "الليكود" بالكذب أمام الرأي العام.

وتتمحور الخلافات بين الطرفين حول مشروع الميزانية التي يبغي لمجلس الوزراء تبنيها حتى 25 أغسطس، وإن لم يحصل ذلك فإنه سيؤدي إلى حل الحكومة وسيدفع البلاد إلى انتخابات جديدة.

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