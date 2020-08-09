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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ناسا تكشف الأضرار الناجمة عن انفجار ببيروت

الأحد 09/أغسطس/2020 - 02:52 ص
انفجار ببيروت
انفجار ببيروت
وكالات
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كشفت صور خاصة بفريق التصوير والتحليل المتقدم السريع (ARIA) التابع لوكالة ناسا الأمريكية، بالتعاون مع مرصد الأرض في سنغافورة، الحجم المحتمل للضرر الناجم عن الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت في 4 أغسطس.

وحسبما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية" تُظهر بيانات الرادار الفضائي تغيرات في سطح الأرض قبل وبعد حدث كبير مثل ما يحدث عند وقوع زلزال.

وعلى الخريطة المرفقة تمثل النقاط "البيكسلات" الحمراء الداكنة، مثل تلك الموجودة داخل وحول مرفأ بيروت، الضرر الأشد.

وتضررت المناطق باللون البرتقالي بشكل متوضح، فيما من المرجح أن تكون المناطق ذات اللون الأصفر قد تعرضت لضرر أقل إلى حد ما، بحسب ما نقل موقع "ناسا".

ويمثل كل بكسل ملون مساحة 30 مترًا (33 ياردة).

يمكن أن تساعد الخرائط مثل هذا في تحديد المناطق المتضررة بشدة حيث قد يحتاج الناس إلى المساعدة.

ووقع الانفجار بالقرب من ميناء المدينة، حيث قتل أكثر من 150 شخصًا، وأصيب نحو 5 آلاف، فيما تقدر الأضرار المالية بمليارات الدولارات.
ناسا
ناسا
ناسا
ناسا

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