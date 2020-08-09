«تويتر» تعقد مباحثات حول عملية دمج محتملة مع «تيك توك»

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلًا عن مصادر أن شركة «تويتر» أجرت مفاوضات أولية حول حول عملية دمج محتملة مع «تيك توك».وأضاف تقرير الصحيفة، أنه من غير الواضح ما إذا كانت «تويتر» ستواصل الصفقة مع «TikTok»، والتي ستشمل عمليات تطبيق مشاركة الفيديو في الولايات المتحدة.وذكرت الصحيفة أنه لا يزال ينظر إلى مايكروسوفت على أنها المتسابقة الأولى في تقديم العطاءات لعمليات التطبيق في الولايات المتحدة.في وقت سابق، كشفت إذاعة أمريكية أن مالكي شبكة «تيك توك» الاجتماعية الصينية قد يرفعون دعوى قضائية ضد إدارة الولايات المتحدة؛ بسبب المرسوم التي وقعها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بحقها.