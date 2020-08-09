تعرف على قائمة أفضل هدافى دورى أبطال أوروبا بعد دور الـ16

تربع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني على عرش صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد مباريات دور الـ 16 من الموسم الحالي للبطولة.وأحرز روبرت ليفاندوفسكي 13 هدفًا حتى الآن، مبتعدًا بفارق ثلاثة أهداف عن الفتى النرويجي «الذهبي» إيرلينج هالاند، الذي سجل 8 أهداف لفريقه السابق ريد بول سالزبورج النمساوي، وهدفين لفريقه الحالي بوروسيا دورتموند الألماني، قبل خروجه من البطولة، ويليهما في المركز الثالث اللاعب الكرواتي ميسلاف أورسيتش، مهاجم فريق دينامو زغرب، برصيد 7 أهداف، وودع البطولة أيضًا.وفيما يلي ترتيب الهدافين العشرة الأوائل بعد دور الـ16 «للتشامبيونز ليج»:- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) – 13 هدف- النرويجي إيرلينغ هالاند (ريد بول سالزبورغ، بوروسيا دورتموند) – 10 أهداف- الكرواتي ميسلاف أورسيتش (دينامو زجرب) – 7 أهداف- البرازيلي جابرييل جيسوس (مانشستر سيتي) – 6 أهداف- الألماني سيرج جنابري (بايرن ميونخ) – 6 أهداف- الهولندي ممفيس ديباي (ليون) – 6 أهداف- البلجيكي درايس ميرتينز (نابولي) – 6 أهداف- الإنجليزي هاري كين (توتنهام هوتسبير) – 6 أهداف- الإنجليزي رحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي) – 6 أهداف- الدنماركي أندريس كونرادسين (روزنبورج) – 5 أهداف.