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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النواب الليبى: نرحب بفرض أمريكا عقوبات على مهربى المخدرات والوقود

الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:03 ص
مجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي
عبير سليم
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رحبت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، مساء أمس السبت، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية، بفرض عقوبات مالية على شبكة من الليبيين، وشركة تتبع حكومة الوفاق غير الشرعية يقع مقرها في مالطا، بتهم تهريب النفط والاتجار في السلاح والمخدرات والمساهمة في زعزعة استقرار ليبيا.

وشددت اللجنة، في بيان لها، على ضرورة مكافحة التهريب بجميع أنواعه باعتباره أحد وسائل تمويل الجماعات المسلحة والإرهابية، ويساهم في عدم الاستقرار والصراع في البلاد، ويتسبب في حرمان الشعب من مواده الاقتصادية.

وأكد البيان على ترحيب اللجنة بجميع الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الاقتصادية ومحاسبة المتورطين فيها، وكذلك حرص مجلس النواب على الالتزام بالقرارات الدولية ذات العلاقة.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت في بيان الخميس الماضي نشر عبر موقعها الإلكتروني، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج الليبي فيصل الوادي في القائمة السوداء بتهمة تهريب المخدرات والوقود الليبي إلى مالطا، وشخصين مرتبطين بالوادي، هما مصباح محمد وادي ونور الدين ميلود مصباح، إضافة إلى شركة الوفاق، ومقرها مالطا، وسفينة المرايا التي استخدمت في عمليات التهريب، باعتبارها من الممتلكات المحظورة.

وأضافت الخزانة الأمريكية، أن التنافس على السيطرة على طرق التهريب ومنشآت النفط وسبل النقل محرك أساسي للصراع في ليبيا ويحرم الشعب الليبي من موارده الاقتصادية، مشيرة أيضًا إلى تصنيف وفرض عقوبات على فيصل الوادي ورفاقه، لقيامهم بتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو اللوجستي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لدعم الإجراءات أو السياسات التي تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في ليبيا، من خلال توريد الأسلحة أو المواد ذات الصلة.

وقال نائب وزير الخزانة جاستن موزينيتش، إن فيصل الوادي وشركاؤه هربوا الوقود من ليبيا، واستخدموا البلاد منطقة عبور لتهريب المخدرات، والولايات المتحدة ملتزمة بكشف الشبكات غير القانونية التي تستغل الموارد الليبية للتربح مع إلحاق الضرر بالشعب الليبي، لافتا إلى أن العقوبات تجمد أي أصول للكيانات المذكورة في الولايات المتحدة، وتمنع الأمريكيين من التعامل معهم.

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