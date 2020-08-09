الأرصاد: طقس اليوم حار.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد طقس حار رطب نهارًا تصاحبه شبورة مائية ومعتدل ليلًا على القاهرة والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل نهارًا ولطيف ليلًا على السواحل الشمالية، كما يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على شمال وجنوب الصعيد، ومعتدل ليلًا، ويكون هناك نشاط رياح على مناطق متفرقة من جنوب سيناء مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 36 26الإسكندرية 31 26وادي النطرون 36 25طنطا 35 24شبين الكوم 35 25دمنهور 34 24بلطيم 32 24مطروح 29 24السلوم 32 23سيوة 39 24بورسعيد 31 26دمياط 31 26الزقازيق 35 25المنصورة 35 25الإسماعيلية 38 24السويس 37 23العريش 32 22رفح 32 23رأس سدر 37 26نخل 36 21نويبع 39 29طابا 37 29كاترين 31 19الطور 35 29شرم الشيخ 40 30الغردقة 43 30مرسى علم 40 28الفيوم 38 25بني سويف 39 25المنيا 40 24أسيوط 43 24سوهاج 43 25قنا 44 26الأقصر 44 27أسوان 44 28إدفو 44 29أبوسمبل 43 29الوادي الجديد 44 29شلاتين 37 28ابو رماد 36 29حلايب 34 30رأس حدربة 33 30