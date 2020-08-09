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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم حار.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:19 ص
طقس حار
طقس حار
الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد طقس حار رطب نهارًا تصاحبه شبورة مائية ومعتدل ليلًا على القاهرة والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل نهارًا ولطيف ليلًا على السواحل الشمالية، كما يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على شمال وجنوب الصعيد، ومعتدل ليلًا، ويكون هناك نشاط رياح على مناطق متفرقة من جنوب سيناء مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 26
الإسكندرية 31 26
وادي النطرون 36 25
طنطا 35 24
شبين الكوم 35 25
دمنهور 34 24
بلطيم 32 24
مطروح 29 24
السلوم 32 23
سيوة 39 24
بورسعيد 31 26
دمياط 31 26
الزقازيق 35 25
المنصورة 35 25
الإسماعيلية 38 24
السويس 37 23
العريش 32 22
رفح 32 23
رأس سدر 37 26
نخل 36 21
نويبع 39 29
طابا 37 29
كاترين 31 19
الطور 35 29
شرم الشيخ 40 30
الغردقة 43 30
مرسى علم 40 28
الفيوم 38 25
بني سويف 39 25
المنيا 40 24
أسيوط 43 24
سوهاج 43 25
قنا 44 26
الأقصر 44 27
أسوان 44 28
إدفو 44 29
أبوسمبل 43 29
الوادي الجديد 44 29
شلاتين 37 28
ابو رماد 36 29
حلايب 34 30
رأس حدربة 33 30

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