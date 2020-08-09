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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عدد الوفيات جراء فيروس كورونا فى جنوب أفريقيا يتجاوز 10 آلاف حالة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 06:19 ص
كورونا فى جنوب أفريقيا
كورونا فى جنوب أفريقيا
وكالات
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تجاوز عدد الوفيات المؤكدة بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا 10 آلاف حالة.

وقالت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا إن البلاد- التي تحتل المركز الخامس في عدد الاصابات على مستوى العالم- بها الآن 553 ألفا و188 حالة إصابة و10 آلاف و210 وفيات.

وتشكل جنوب أفريقيا أكثر من نصف عدد الإصابات في القارة الأفريقية، التي تجاوز عدد الإصابات بها حاجز المليون إصابة الأسبوع الماضي.

ويقول الخبراء إن العدد الفعلي للحالات يبلغ عدة أضعاف هذا العدد، نظرا لنقص مواد الاختبار كما يمكن أن يصاب الأشخاص بالفيروس دون أن تظهر عليهم أعراض.

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