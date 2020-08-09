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إصابة 490 شخصًا فى احتجاجات بيروت

عالم

إصابة 490 شخصًا فى احتجاجات بيروت

الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:30 ص
احتجاجات بيروت
احتجاجات بيروت
وكالات
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أوردت غرفة عمليات جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية في لبنان، أن 490 شخصًا أصيبوا خلال المواجهات في ساحة الشهداء ببيروت.

وأضافت غرفة العمليات، في بيان، أن مسعفي الجهاز عملوا على إسعاف الجرحى ميدانيا، "ونقل 90 منهم إلى مستشفيات بيروت".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عربية بأن الاشتباكات خلفت 232 جريحًا.

وفي سياق متصل، قالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، إنه "لا صحة لما يتم تداوله عن أن الشهيد في قوى الأمن قد سقط نتيجة إصابته بالرصاص".

وكانت المديرية قد أعلنت عن مقتل أحد عناصر قوى الأمن الداخلي "خلال قيامه بعملية حفظ أمن ونظام أثناء مساعدة محتجزين داخل فندق Le Gray".

وأضافت أنه لقي مصرعه "بعد أن اعتدى عليه عدد من القتلة المشاغبين، مما أدى إلى سقوطه واستشهاده".

واندلعت مظاهرات معارضة واسعة النطاق ترافقها أعمال شغب واشتباكات عنيفة مع قوى الأمن وسط بيروت، السبت، على خلفية الانفجار المدمر الذي هز الثلاثاء الماضي مرفأ العاصمة.

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