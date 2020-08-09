لبنان يسجل 272 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 6223 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت).وأشارت الوزارة - في بيان لها - إلى تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 74 حالة، لافتة إلى أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 7105 فحوصًا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.