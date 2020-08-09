دار «ريشة» تشارك فى معرض كتاب ساقية الصاوى.. 17 أغسطس

تستعد دار "ريشة" للنشر والتوزيع للاشتراك في معرض كتاب ساقية الصاوي المقام خلال الفترة من 17 حتى 26 أغسطس في قاعة النهر بساقية الصاوي في الزمالك.وتشارك الدار بإصداراتها الجديدة مذكرات صلاح أبو سيف للكاتب الكبير عادل حمودة، ومذكرات الإعلامية الكبيرة نهال كمال، ومذكرات المطرب محمد رشدي للكاتب الكبير سعيد الشحات، ومذكرات الموسيقار هاني شنودة للكاتب الصحفي مصطفى حمدي.كما تضم الإصدارات أيضًا مذكرات فريد شوقي للكاتبة الكبيرة إيريس نظمي، علاوة على كتاب صلاح الذي لا تعرفه للطبيب النفسي الدكتور محمد المهدي.