والد طالب الـ99% المتوفي: «خالد كان هيبقى طبيب للغلابة»

قال أحمد مبروك، والد خالد، الحاصل على مجموع 99% في الثانوية العامة، ابن مركز الرياض بمحافظة كفرالشيخ والذي توفي في حادث مروي، إن نجله كان مثالًا يحتذي به شباب البلدة وكانوا جميعًا يحبونه ويحرصون على مرافقته، فهو كان شديد الخجل، ويشتهر بُحسن الأخلاق والاجتهاد في دراسته.وأضاف مبروك، "الدستور"، أن نجله كان يحلم بالالتحاق بكلية الطب مثل شقيقه الأكبر، وبالفعل استطاع تحقيق حلمه وحصل على 99%، مما كان يؤهّله للغاية لتحقيق حلمه، لكن كان الموت أسرع من دخوله للكلية التي كان يحلم بها، لافتًا إلى أنه كان دائمًا يتعاطف مع المحتاجين والفقراء، ودائمًا كان يساعدهم بقدر استطاعته، ودائمًا كان يقول إنه حين يحقق حلمه ويصبح طبيبًا لن ينساهم وسيجعلهم أولوية له.وقدمت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، العزاء لأسرة خالد أحمد مبروك، الذي توفي في حادث تصادم.وشيّع أهالي مركز الرياض بكفرالشيخ جثمان الطالب في مشهد جنائزي مهيب، وسط ترديد هتافات "لا إله إلا الله" و"الله أكبر "، وقد تم دفن الفقيد بمقابر الأسرة بالمدينة.