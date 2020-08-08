رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
إصابة 490 شخصًا فى احتجاجات بيروت

توك شو

كم يحتاج لبنان من الوقت والمال ليسترد عافيته؟.. محافظ بيروت يرد

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:28 م
محافظ بيروت
محافظ بيروت
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال مروان عبود، محافظ بيروت، إن ما لم يدمره انفجار مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي دمره أعمال الشغب الجارية في مظاهرات اليوم.

وتابع خلال مداخلة هاتفية من لبنان مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الهدوء عاد إلى العاصمة بيروت، بعد حرائق اشتعلت وسط العاصمة.

وأشار إلى أن أمين عام جامعة الدولة العربية أحمد أبو الغيط، سأله عما يريد ويحتاج لبنان، فأجابه: «لا نريد شيء ونريد كل شيء»، مشيرا إلى أن المال يذهب ويأتي أما السيادة والكرامة الوطنية والوئام إذا ذهبوا لن يعودوا.

وأكد مروان عبود، محافظ بيروت، أنه لم تنتهي مهلة 5 أيام المحددة لإنهاء التحقيقات في حادثة انفجار مرفأ بيروت، التي راح ضحيتها 220 قتيلا و5 آلاف مصاب.

ولفت إلى أن الخسائر المباشرة لحادث بيروت تبلغ ما بين 3 – 5 مليارات دولار بشكل مباشر، أما الخسائر غير المباشرة تصل إلى 10 مليارات دولار، التي تمتد لبضع أعوام قادمة، التي تمثلت في فقدان لبنان العديد من المزايا الاقتصادية.

وأوضح أنه تم تدمير مخزون القمح، لكن يوجد بعض المخزون الذي يكفي البلاد لشهر أو شهرين، وهناك دول مثل السعودية وعدت بإمداد لبنان بالحبوب.

وأضاف أن المساعدات الدولية للبنان مشروطة بالإصلاحات الاقتصادية، موضحا أن مرفأ بيروت يحتاج بين 3 إلى 5 سنوات حتى يعود إلى ما كان عليه قبل 4 أغسطس الجاري بشرط توافر الأموال اللازمة لذلك.

واستطرد أن انفجار مرفأ بيروت استهدف نصف منازل أحياء العاصمة والبالغة نحو 40 ألف منزل، مؤكدا أن هناك أسر انتقلت للعيش مع أقاربهم خارج العاصمة، وهناك أسر لا زالت تقيم في الجزء السليم.

وأكد أنه قال لأحمد أبو الغيط: «يمكنكم التعامل مباشرة مع المواطنين دون المرور على آليات العمل الرسمية لو لديكم تحفظات من الطبقة الحاكمة في لبنان».

وأشار إلى أن قوة الانفجار لعبت دورًا في تغيير ملامح الأشلاء.

وكشف عن سبب بكاؤه يوم الحادث قائلا: «أحب مدينتي وأهلها واعتبر رجال الشرطة والإطفاء أبنائي وكنت صباح اليوم معهم وقولت لهم استبسلوا في الدفاع عن بيروت ضد كورونا ثم غادرت المكان وبعدها بدقائق تم إبلاغي بالانفجار».

وتابع: «عدت للمكان الذي كنت فيه ووجدت الموت والدمار وكأنه قنبلة نووية أو قنبلة هيروشيما وقولت إنها نكبة كبيرة وأجهشت بالبكاء وتناقلت وسائل الإعلام الدولية هذه الصور».

وضرب انفجار ضخم، مساء الثلاثاء الماضي، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة، في منشآت عامة وخاصة بينها مقار دبلوماسية.

موضوعات متعلقة

مصدر يكشف موعد نتيجة تنسيق مدارس القاهرة التجريبية

كفرالشيخ تشيع جثمان طالب الـ99%: «كان يحلم بالطب»

الباز يكشف تفاصيل كذبة الأجير الإخواني أحمد منصور في أزمة تفجيرات بيروت

الباز ينفرد بتسريب صوتي للأجير محمد ناصر يسب فيه حكومة تركيا: «بهائم»

الصور

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

الأكثر قراءة

الباز يكشف تفاصيل كذبة الأجير الإخواني أحمد منصور في أزمة تفجيرات بيروت

الأهلي يعلن خبرا سارا للجماهير عن رمضان صبحي

«الصحة»: مؤشرات متابعة معدل الإصابات «مبشرة»

حقيقة وفاة النجمة اللبنانية فيروز

إنفوجراف

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

أشرف صبحى: الوزارة تشجع المواطنين على ممارسة الرياضة (فيديو)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

اتفق مع المنتج لإضافة مشهد ساخن.. مؤامرة أنور وجدي للتقرب من ليلى فوزي

لزمات الفنانين.. عادات غريبة جمعت أنور وجدي والأطرش وليلى مراد

اعترافات ناهد صبري.. وصفت راقصة شهيرة بـ«الحرامية» وأخرى بـ«الجاهلة»

«تميمة الحظ».. سر الفستان الأبيض في حياة هند رستم

نجم الساعة

اتفق مع المنتج لإضافة مشهد ساخن.. مؤامرة أنور وجدي للتقرب من ليلى فوزي

منوعات

موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2020

«نهي".. خريجة «خدمة اجتماعية» تحترف صناعة المنظفات منزليًا

عائلة فلسطينية تطلق اسم «بيروت» على مولودتها الجديدة

غدًا.. مسرح القاهرة للعرائس يستأنف عرض فركش لما يكش

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
على الراعى.. مئوية مثقف عظيم
ماجد حبته
الصوامع.. وتقليب العبيد للمواجع
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الخضر حسين.. البراعة فى دراسة ابن خلدون
بسنت حسن
موقعة الساحل
المزيد

الثقافة

دار «ريشة» تشارك فى معرض كتاب ساقية الصاوى.. 17 أغسطس

عمر طاهر: حققت ثروة من الكتابة أولها «القناعة بالرفض»

عمر طاهر: تخطيت الأربعين وما زلت أشعر بأني طفل

«لبنانيون في القاهرة».. ندوة بورشة الزيتون الاثنين