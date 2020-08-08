غدًا.. انطلاق مؤتمر دولي لإغاثة لبنان عبر «الفيديو»

ينطلق، غدًا الأحد، المؤتمر الدولي لإغاثة لبنان عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة قادة دول من فرنسا (الداعية للمؤتمر) والولايات المتحدة، ومن مختلف أنحاء العالم.وأوردت شبكة "فرانس 24" الإخبارية أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيشارك في المؤتمر، حيث غرّد بعد إجرائه محادثة هاتفية مع الرئيس اللبناني، ميشال عون، سبقتها أخرى مع منظم المؤتمر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن "الجميع يريد المساعدة"، وقال: "سنعقد مؤتمرا عبر الفيديو، الأحد، مع الرئيس ماكرون، وقادة من لبنان ومن مختلف أنحاء العالم".وتجري الأجهزة القضائية اللبنانية تحقيقًا في انفجار مرفأ بيروت الذى أودى بحياة أكثر من 158 شخصًا وإصابة 6 آلاف آخرين.وتسبب انفجار بيروت فى تشريد نحو 300 ألف شخص من سكان العاصمة ممن تصدعت منازلهم أو تضررت بشدة، بينهم مئة ألف طفل وفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".