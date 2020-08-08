الوادى الجديد تختتم الدعاية الانتخابية بالفرافرة

اختتم حزب "مستقبل وطن"، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد النائب الأول والأمين العام للحزب، اليوم السبت، الدعاية الانتخابية في الوادي الجديد.وأكد النائب تامر عبد القادر، أمين مساعد الحزب بالوادي الجديد، اليوم السبت، في بيان إعلامي له، ختام الدعاية الانتخابية، من خلال اللقاء الذي نظمته أمانة الحزب في الفرافرة بقرية أبو هريرة، بحضور الدكتور عصام الكومي أمين الحزب بالمركز وعدد كبير من قيادات الحزب والشعبيين.وأضاف تامر، أنه جرى خلال اللقاء حث وتشجيع المواطنين لضرورة الخروج والتصويت لمرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ الثلاثاء والأربعاء المقبلين.ولفت عبد القادر في كلمته أن الفرافرة كان لها نصيب الأسد بإدراج خمس قرى في مشروع القري الأكثر فقرا لتستفيد بخدمة الصرف الصحي، هذا فضلا عن إدراج عدد كبير من المنازل في مبادرة حياة كريمة، وذلك لتصنيف الوادي الجديد الأكثر تصويتا في انتخابات الرئاسة والاستفتاء على الدستور.كما نظمت أمانه الفرافرة مؤتمرًا جماهيريًا حضره نخبة من عائلات وشباب المركز، وطالب فيه النائب تامر عبد القادر بضرورة الخروج والاهتمام بحث السيدات على الحضور للجان الانتخابية للخروج بالشكل الذي يميز الوادي الجديد عن باقي المحافظات.واستعرض عبد القادر ما جرى من إنجازات على يديه خلال الفترة الماضية، والتي لاقت قبولًا جماهيريًا لدى الجميع.كما نظمت أمانة الحزب بالفرافرة عددًا من اللقاءات في بعض القرى منها اللواء الصبيح والنهضة والكفاح، وذلك لحث المواطنين على الخروج للجان الانتخابات.